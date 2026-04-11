13:42, 11 апреля 2026Мир

Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

Кошкович: Слова Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Зеленскому
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Слова президента США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Европе. Трудности им предрек аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

Он отреагировал на заявление главы Белого дома об экономической поддержке Венгрии, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.

«Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем», — заявил аналитик.

По его словам, это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно на предстоящих выборах, не опасаясь ничего.

Ранее Трамп вновь призвал венгров голосовать за партию Орбана на выборах. Он назвал премьера Венгрии сильным и мощным лидером, который «неустанно борется за свою страну и народ».

    Последние новости

    Зеленский заговорил о прекращении огня после пасхального перемирия

    В России усомнились в успехе пасхального перемирия

    Российский вратарь Хайкин назвал Норвегию своим домом

    Жителей хутора на Кубани эвакуировали из-за обнаружения обломков беспилотника

    Верховного лидера Ирана изуродовало

    Раскрыто число вернувшихся из украинского плена российских военных

    В Турции прокуроры потребовали для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

    Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

    Стал известен новый вид мошенничества с помощью цветов

    Вэнс переговорил с премьером южноазиатской страны

    Все новости
