Европе и Зеленскому предрекли трудности после слов Трампа

Кошкович: Слова Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Зеленскому

Слова президента США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Европе. Трудности им предрек аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

Он отреагировал на заявление главы Белого дома об экономической поддержке Венгрии, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.

«Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем», — заявил аналитик.

По его словам, это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно на предстоящих выборах, не опасаясь ничего.

Ранее Трамп вновь призвал венгров голосовать за партию Орбана на выборах. Он назвал премьера Венгрии сильным и мощным лидером, который «неустанно борется за свою страну и народ».