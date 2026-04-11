12:58, 11 апреля 2026Культура

Умер актер из «Следствия ведут знатоки» Алексей Наумов

Актер из «Следствия ведут знатоки» и фильма «Бег» Алексей Наумов умер в 65 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Следствие ведут Знатоки»

Актер Алексей Наумов, известный по ролям в советском сериале «Следствие ведут знатоки» и фильме «Бег», ушел из жизни. Об этом сообщила вдова его отца Наталья Белохвостикова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Алексею Владимировичу было 65 лет. «Царствие небесное. Отец и сын теперь вместе», — написала Белохвостикова в своем посте.

Наумов родился в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова. В детстве снимался в кино, запомнившись ролью Петьки Щеглова в картине «Бег».

Ранее стало известно, что на 74-м году жизни скончался заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев.

