Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

Заслуженный артист России Виктор Яковлев скончался на 74-м году жизни

На 74-м году жизни скончался заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев. Трагическую новость сообщила пресс-служба театра на странице в Telegram-канале.

«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского театра драмы», — говорится в публикации.

Уточняется, что актер длительное время боролся с тяжелой болезнью. Дата и время церемонии прощания с Яковлевым будут известны позже.

Виктор Яковлев окончил обучение в ГИТИСе имени А. В. Луначарского в 1975 году. С 1979 года он стал ведущим артистом Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2006 году его наградили званием «Заслуженный артист Российской Федерации». Известность ему принесли роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Адвокат», «Казачок» и в других киноработах.