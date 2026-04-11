Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 11 апреля 2026

В США раскрыли настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

Bloomberg: Вэнс в случае успеха переговоров получит преимущество над Рубио
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Kenny Holston / Reuters

Успешные переговоры с Ираном могут дать вице-президенту США Джей Ди Вэнсу преимущество перед потенциальными соперниками в будущей предвыборной гонке, включая госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Если переговоры в конечном итоге увенчаются успехом, Вэнс сможет получить преимущество перед потенциальными соперниками, в число которых может входить Рубио, заявив, что именно он помог положить конец конфликту, расколовшему базу сторонников Трампа», — говорится в материале.

По мнению агентства, исход войны с Ираном имеет глубокие последствия для политического наследия президента США Дональда Трампа. При этом решение отвести Вэнсу более публичную роль рискованно не только для самого вице-президента, но и для Трампа.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на свои личные взгляды, Вэнс ясно дал понять, что поддержит любой курс, который выберет глава Белого дома.

Переговоры Вашингтона и Тегерана в Исламабаде, предположительно, могут пройти в субботу, 11 апреля. Однако, как сообщил источник, встреча состоится лишь при условии, что США выполнят свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «ЕС нужны дополнительные страны». Зеленский назвал государства, которые помогут ЕС превзойти Россию на море, в небе и на суше

    Капсула с экипажем Artemis II вошла в атмосферу

    Серия взрывов прогремела над российским городом

    В США сообщили об обещании Трампом массовых помилований перед отставкой

    В Великобритании раскрыли время ухода в отставку Стармера

    В США раскрыли настоящую цель Вэнса на переговорах с Ираном

    Человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Мытищах

    Россиянин погиб в результате пожара в доме в Подмосковье

    Бывший муж Лерчек сделал новое заявление в суде

    Сдавать квартиру «в черную» стало почти невозможно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok