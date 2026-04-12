Песков: Россия всегда пугала многих европейцев своими размерами

Россия всегда пугала многих европейцев своими размерами и мощью, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит информационная служба «Вести».

«Им всегда было удобно использовать нас как мнимого врага, чтобы под эту лавочку уже оформлять какие-то процессы внутри себя. Рисовать образ внешнего врага — это всегда удобно для внутриполитических целей», — добавил пресс-секретарь президента России.

Он уточнил, что так делали Великобритания, Польша и другие страны Европы.

Ранее в апреле Песков назвал НАТО враждебным альянсом, воспринимающим Москву как врага. «Это альянс, который нас считает своим врагом и предпринимает соответствующие действия враждебного характера», — сказал представитель Кремля.