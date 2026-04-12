В Испании взорвали гигантское чучело Нетаньяху

13:39, 12 апреля 2026Мир

В Испании взорвали гигантское чучело израильского премьера Нетаньяху
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Mash»

В испанском городе Эль-Бурго сожгли чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как чучело сначала поджигают, а затем раздаются взрывы — фигуру разорвало на части.

Собравшиеся митингующие встретили уничтожение чучела аплодисментами.

В Израиле подобный перформанс не оценили. Газета The Jerusalem Post написала, что в МИД страны вызвал посла Испании для разъяснений по поводу произошедшего. В министерстве подчеркнули, что флешмоб в Эль-Бурго стал актом «вопиющей антисемитской ненависти», вызванной «систематическими подстрекательствами» со стороны испанского правительства и премьера Педро Санчеса.

В МИД Испании заявили, что власти страны «привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами дискриминации» и отвергают «любые злонамеренные намеки, предполагающие обратное».

Ранее стало известно, что США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой прекратить удары по силам движения «Хезболла» до начала прямых переговоров.

    Последние новости

    Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной

    Украина атаковала Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки

    В Подмосковье священник облил прихожан водой из кубка во время службы

    Британец впервые лишился гражданства из-за связи с Россией

    Крокодил напал на нырявшего с аквалангом пенсионера

    Сальдо раскрыл ложь Украины о собственном бюджете

    В Кремле оценили вероятность создания Европой собственного оборонного альянса

    Раскрыты любимые куличи москвичей

    Песков отметил роль Путина в охране интересов России от пиратства

    Россиянам предложили полететь в космос

    Все новости
