04:39, 11 апреля 2026

Нетаньяху получил важные указания от США

Axios: США попросили Нетаньяху не бить по Ливану до начала прямых переговоров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по силам движения «Хезболлах» до начала прямых переговоров. О поступивших израильской стороне важных указаниях пишет Axios со ссылкой на два источника, близких к ситуации.

«Ливанское правительство и администрация [президента США Дональда] Трампа обратились к Израилю с просьбой "приостановить" атаки против "Хезболлах" до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе», — указано в статье.

Отмечается, что Нетаньяху еще не дал ответ на эту просьбу американского лидера, но для него это может стать проблемой с политической точки зрения. Израильский премьер предпочел бы вести переговоры «под огнем», хотя может дать согласие на короткую тактическую паузу, уточняет портал.

Впрочем, израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, утверждает, что перемирия не будет.

