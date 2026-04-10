Израиль исключил одну страну из переговоров за плохое поведение

Израиль отказался привлекать Францию к участию в переговорах с Ливаном, которые должны начаться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Поведение Франции за последний год, включая инициативы, направленные на ограничение способности Израиля воевать в Иране, и полное отсутствие желания предпринять конкретные шаги для оказания помощи Ливану в разоружении "Хезболлы", привело к тому, что Израиль рассматривает Францию ​​как несправедливого посредника», — отметил израильский чиновник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

В прошлом году Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну из-за заявлений французского лидера о том, что он намерен официально признать Палестину.