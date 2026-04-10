Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 10 апреля 2026Мир

Израиль исключил одну страну из переговоров за плохое поведение

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nicolas Economou / Reuters

Израиль отказался привлекать Францию к участию в переговорах с Ливаном, которые должны начаться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Поведение Франции за последний год, включая инициативы, направленные на ограничение способности Израиля воевать в Иране, и полное отсутствие желания предпринять конкретные шаги для оказания помощи Ливану в разоружении "Хезболлы", привело к тому, что Израиль рассматривает Францию ​​как несправедливого посредника», — отметил израильский чиновник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабмину начать прямые переговоры с Ливаном для обсуждения возможного разоружения шиитского движения «Хезболла».

В прошлом году Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну из-за заявлений французского лидера о том, что он намерен официально признать Палестину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok