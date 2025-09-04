Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:07, 4 сентября 2025Мир

Макрону запретили посещать Израиль

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль из-за намерения признать Палестину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну из-за заявлений французского лидера о том, что он намерен официально признать Палестину в сентябре. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 13.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший о намерении признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, недавно подал запрос на посещение Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил, что не будет приветствовать его визит, пока он не откажется от своего намерения», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
«По-настоящему пугает» Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
«По-настоящему пугает»Трамп стал главным другом Израиля. Почему американские евреи недовольны?
25 декабря 2019
Свобода по-американски Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Свобода по-американскиДать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
30 января 2020
Перешли Иордан Израиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
Перешли ИорданИзраиль готов силой забрать палестинские земли. Кто победит в новом столкновении на Ближнем Востоке?
8 июня 2020

24 июля Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение французского лидера и заявил, что оно поощряет террор и может привести к появлению еще одного «иранского марионеточного государства».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушел из жизни Джорджо Армани

    Киркоров сравнил скандальный концерт Крида с шоу Мадонны и Элвиса Пресли

    В регионах появилось новое правило для льготной ипотеки

    Семь человек пропали без вести после крушения вертолета в лесах тропического острова

    Макрону запретили посещать Израиль

    На крупнейшем фестивале в США впервые в истории жестоко убили человека. Им оказался россиянин. Что об этом известно?

    Раскрыты детали о новом возвращении россиян с Украины

    Фон дер Ляйен пообещала совместную стратегическую повестку Индии и ЕС

    В Германии перед выборами умерли более десятка кандидатов

    Известный стилист высказался о смерти Джорджо Армани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости