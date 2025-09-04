Макрону запретили посещать Израиль

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль из-за намерения признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в страну из-за заявлений французского лидера о том, что он намерен официально признать Палестину в сентябре. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 13.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, объявивший о намерении признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, недавно подал запрос на посещение Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил, что не будет приветствовать его визит, пока он не откажется от своего намерения», — сказано в сообщении.

24 июля Макрон сообщил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что сейчас крайне важно завершить войну в Газе и обеспечить необходимую поддержку гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение французского лидера и заявил, что оно поощряет террор и может привести к появлению еще одного «иранского марионеточного государства».