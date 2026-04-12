21:44, 12 апреля 2026Россия

В России назвали причину нарушения ВСУ пасхального перемирия

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru назвал возможную причину срыва украинскими войсками перемирия.

Эксперт допустил, что причиной нарушений мог стать отказ бойцов ВСУ выполнять приказы командования.

«Почти две тысячи нарушений было зафиксировано со стороны ВСУ, хотя Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает перемирие и даже предлагал продлить его. Но сами все нарушили (...) Есть вероятность, что они или срывают перемирие сознательно, или украинские войска не выполняют приказы», — высказался Дандыкин.

Ранее стало известно, что за период с 16:00 11 апреля по 08:00 12 апреля была зафиксирована 1971 попытка ВСУ атаковать позиции Вооруженных сил России. В Минобороны РФ подчеркнули, что, несмотря на это, российские войска неукоснительно соблюдали режим прекращения огня.

