Влияние поражения Орбана на Россию оценили

Лукьянов: Для России ничего кардинально не изменится при поражении Орбана

Для России «никаких революций не будет» при победе на выборах в парламент Венгрии главы оппозиционной партии «Тиса», главного соперника премьера Виктора Орбана Петера Мадьяра. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Собственно, Орбан не то чтобы прямо наш какой-то союзник, играющий принципиально важную роль [для России]», — указал эксперт. Премьер Венгрии занял резко антиукраинскую и антибрюссельскую по собственным причинам, добавил Лукьянов.

«По существу сказать, что что-то кардинально изменится? Мне кажется, нет», — высказался эксперт об изменениях для России при победе Петера Мадьяра.

Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал свое поражение на выборах в парламент республики. Об этом сообщил его конкурент, лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.