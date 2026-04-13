Фон дер Ляйен призвала ЕС воспользоваться поражением Орбана для одной реформы

16:47, 13 апреля 2026Мир

Фон дер Ляйен призвала ЕС использовать окно возможностей после выборов в Венгрии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен использовать окно возможностей после парламентских выборов в Венгрии и перейти к принятию решений по международным вопросам квалифицированным большинством. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Нам также следует взглянуть на уроки, усвоенные ЕС. Например, перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики. (...) Сейчас у нас окно возможностей, и этим нужно воспользоваться», — отметила она.

По словам главы ЕК, данная мера позволила бы Евросоюзу избежать систематических блокировок в процессе принятия ключевых внешнеполитических решений.

Ранее стало известно, что победу на выборах в венгерский парламент одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Премьер-министр Венгрии, лидер партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал свое поражение.

