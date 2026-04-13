Китаю спрогнозировали обрушение поставок нефти с Ближнего Востока

Bloomberg: Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут вдвое в мае

В мае 2026 года суммарные объемы поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут примерно в два раза в сравнении с апрельским показателем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если в апреле экспорт из ближневосточной страны собеседники агентства спрогнозировали на уровне 40 миллионов баррелей, то в мае, согласно их ожиданиям, показатель просядет примерно до 20 миллионов.

На подобную динамику во многом повлияет война в Иране, военные которого регулярно совершают атаки по энергетической инфраструктуре всего региона, включая объекты в Саудовской Аравии. На этом фоне руководство местной государственной компании Saudi Aramco объявило о резком повышении цен на свою нефть для азиатских покупателей.

Это обстоятельство, полагают эксперты, скорее всего, приведет к стремительному падению спроса на сырье из Саудовской Аравии в Китае. В сложившихся реалиях энергокомпании из КНР с большой долей вероятности переключатся на альтернативных поставщиков и постараются диверсифицировать географию нефтяного импорта.