10:28, 13 апреля 2026Экономика

Китаю спрогнозировали обрушение поставок нефти с Ближнего Востока

Bloomberg: Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут вдвое в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

В мае 2026 года суммарные объемы поставок нефти из Саудовской Аравии в Китай упадут примерно в два раза в сравнении с апрельским показателем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Если в апреле экспорт из ближневосточной страны собеседники агентства спрогнозировали на уровне 40 миллионов баррелей, то в мае, согласно их ожиданиям, показатель просядет примерно до 20 миллионов.

На подобную динамику во многом повлияет война в Иране, военные которого регулярно совершают атаки по энергетической инфраструктуре всего региона, включая объекты в Саудовской Аравии. На этом фоне руководство местной государственной компании Saudi Aramco объявило о резком повышении цен на свою нефть для азиатских покупателей.

Это обстоятельство, полагают эксперты, скорее всего, приведет к стремительному падению спроса на сырье из Саудовской Аравии в Китае. В сложившихся реалиях энергокомпании из КНР с большой долей вероятности переключатся на альтернативных поставщиков и постараются диверсифицировать географию нефтяного импорта.

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту

    В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

    Все новости
