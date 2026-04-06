Главный нефтяной конкурент России резко поднял цены на свое сырье

Saudi Aramco резко повысила цены на сорт Arab Light для азиатских покупателей

Руководство одной из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramco — повысило на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный прайс-лист нефтегиганта.

Решение одного из главных конкурентов России было продиктовано эскалацией на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном Ормузского пролива вкупе с угрозой регулярных ракетных атак значительно повысило издержки ключевых региональных экспортеров сырья, включая энергогиганта из Саудовской Аравии.

В итоге стоимость основного сорта нефти компании для азиатских покупателей в мае будет стоить на 19,5 доллара за баррель больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Для сравнения, разница в апреле составляла 2,5 доллара. Разрыв оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) оказались главными пострадавшими из-за войны в Иране. Именно эти государства в наибольшей степени зависели от поставок нефти через Ормузский пролив. В результате блокировки транзит судов через ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию упал до минимума.

На этом фоне Саудовской Аравии пришлось перенаправлять экспортные потоки в порт Янбу на Красном море, который находится примерно в 1,2 тысячи километрах от обычного порта отгрузки Рас-Танура, расположенном на другом конце страны. Повышение экспортных цен на сорт Arab Light стало одним из способов частично компенсировать растущие издержки.

