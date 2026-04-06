Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 6 апреля 2026Экономика

Главный нефтяной конкурент России резко поднял цены на свое сырье

Saudi Aramco резко повысила цены на сорт Arab Light для азиатских покупателей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Руководство одной из крупнейших в мире энергетических компаний — Saudi Aramco — повысило на 17 долларов за баррель цены на флагманский сорт Arab Light для покупателей из азиатских стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленный прайс-лист нефтегиганта.

Решение одного из главных конкурентов России было продиктовано эскалацией на Ближнем Востоке. Перекрытие Ираном Ормузского пролива вкупе с угрозой регулярных ракетных атак значительно повысило издержки ключевых региональных экспортеров сырья, включая энергогиганта из Саудовской Аравии.

В итоге стоимость основного сорта нефти компании для азиатских покупателей в мае будет стоить на 19,5 доллара за баррель больше в сравнении с экспортной ценой марок Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. Для сравнения, разница в апреле составляла 2,5 доллара. Разрыв оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) оказались главными пострадавшими из-за войны в Иране. Именно эти государства в наибольшей степени зависели от поставок нефти через Ормузский пролив. В результате блокировки транзит судов через ключевую на Ближнем Востоке логистическую артерию упал до минимума.

На этом фоне Саудовской Аравии пришлось перенаправлять экспортные потоки в порт Янбу на Красном море, который находится примерно в 1,2 тысячи километрах от обычного порта отгрузки Рас-Танура, расположенном на другом конце страны. Повышение экспортных цен на сорт Arab Light стало одним из способов частично компенсировать растущие издержки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok