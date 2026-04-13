Ольга Бузова назвала условие для съемки в обнаженном виде

Бузова заявила о готовности сняться голой в хорошем кино

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова сниматься голой. Такое признание она сделала в интервью РИА Новости.

По словам исполнительницы, для нее «нет табу» в кино. Однако для обнаженных съемок нужно, чтобы эта сцена была «драматургически важна». «Я не готова раздеться в кино, если это сцена только для того, чтобы в фильме была голая Бузова», — пояснила она. Бузова добавила, что в случае необходимости она готова даже сбрить волосы.

Ранее Бузова рассказала, что разрешила себе мечтать о премии «Оскар». «Я очень верю в свою актерскую карьеру. Я очень верю в наше кино», — подчеркнула артистка, исполнившая главную роль в фильме «Равиоли Оли». Бузова отметила, что хотела бы получить и российские кинонаграды, но только заслуженно и «за хорошую роль».