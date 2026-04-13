Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:25, 13 апреля 2026

Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался об ускоренном вступлении Украины в ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о неприемлемости ускоренного принятия Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом он сообщил на пресс-конференции для иностранных журналистов, передает 24.hu.

«Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны», — сказал Мадьяр. Он подчеркнул, что для государства, где идут боевые действия, процедура присоединения к союзу «совершенно невозможна».

Политик отметил, что его партия придерживается этой позиции с самого начала. Он добавил, что вопрос о приеме Украины в ЕС будет решаться в Венгрии на референдуме, но не в ближайшие 10 лет.

Ранее Мадьяр заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. Он обосновал решение сложной экономической ситуацией. Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

По его словам, лидеры стран объединения, с которыми Мадьяр вел переговоры, разделяют его мнение о том, что принять Украину в ЕС в данный момент невозможно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok