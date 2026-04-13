Стало известно о предупреждениях о БПЛА в Эстонии

Патрушев: Жители Эстонии получают оповещения о возможном появлении беспилотников

Жители Эстонии получают оповещения о возможном появлении беспилотников в небе. Об этом рассказал председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Жители Эстонии, кстати, получают смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников», — рассказал Патрушев.

Ранее Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) сообщила, что в республике начали разрабатывать руководство к действию для населения при атаке беспилотников.