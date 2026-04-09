В Эстонии начали разрабатывать руководство к действию при атаке дронов

18:32, 9 апреля 2026

Правительство Эстонии начало разрабатывать руководство к действию при атаке БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amit Dave / Reuters

В Эстонии начали разрабатывать руководство к действию для населения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация (ERR) в Telegram.

«Правительство Эстонии разрабатывает руководство к действию для населения на случай воздушной угрозы», — говорится в публикации.

Уточняется, что власти планируют в будущем оповещать граждан как о возможной, так и о непосредственной воздушной угрозе.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет украинских БПЛА над своей территорией. После этого в МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики.

