Трамп набросился с критикой на Папу Римского

Трамп раскритиковал Папу Римского Льва за поддержку Ирана

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. Свое заявление он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью. Американский лидер отметил, что его не устраивает политика Папы Римского. «Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала свои тюрьмы, в том числе от убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну», — заявил он.

Ранее Папа Римский Лев XIV раскритиковал слова главы Пентагона Пита Хегсета, сравнившего войну США с Ираном с битвой «во имя Иисуса Христа». По его словам, военное господство чуждо пути Иисуса Христа, а сама христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».