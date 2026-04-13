Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 13 апреля 2026

Трамп набросился с критикой на Папу Римского

Трамп раскритиковал Папу Римского Льва за поддержку Ирана
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Vatican Media / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского Льва XIV за поддержку Ирана. Свое заявление он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью. Американский лидер отметил, что его не устраивает политика Папы Римского. «Я не хочу, чтобы папа римский считал, что Ирану можно позволить иметь ядерное оружие. Я не хочу, чтобы папа римский считал ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединенные Штаты и, что еще хуже, освобождала свои тюрьмы, в том числе от убийц, наркоторговцев и киллеров, в нашу страну», — заявил он.

Ранее Папа Римский Лев XIV раскритиковал слова главы Пентагона Пита Хегсета, сравнившего войну США с Ираном с битвой «во имя Иисуса Христа». По его словам, военное господство чуждо пути Иисуса Христа, а сама христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok