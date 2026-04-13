16:09, 13 апреля 2026Моя страна

В российском регионе проведут «перепись» бурых медведей

В Магаданской области пересчитают бурых медведей
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

С 10 апреля по 10 октября в Магаданской области пройдет «перепись» в среде обитания бурых медведей. О проведении мониторинга сообщает Управление Госохотнадзора министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, передает MagadanMedia.

Основной целью мероприятия является пересчет диких животных, а также обеспечение безопасности как для людей, так и для лесных обитателей.

При этом Управление Госохотнадзора призывает жителей Магаданской области быть крайне внимательными в местах обитания бурых медведей, а также соблюдать все меры предосторожности — а именно: не ходить в лес в одиночку, особенно в темное время суток, не шуметь в лесу, не оставлять после себя мусор и еду, также не подкармливать диких животных.

В случае встречи с бурым медведем недалеко от населенного пункта ведомство просит незамедлительно сообщить об этом в УМВД России по Магаданской области по телефону 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112.

Ранее в России захотели открыть стационар для экстренной помощи дельфинам. Открытие пройдет к началу июня в Анапе.

    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    Все новости
