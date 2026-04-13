В российском регионе проведут «перепись» бурых медведей

В Магаданской области пересчитают бурых медведей

С 10 апреля по 10 октября в Магаданской области пройдет «перепись» в среде обитания бурых медведей. О проведении мониторинга сообщает Управление Госохотнадзора министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, передает MagadanMedia.

Основной целью мероприятия является пересчет диких животных, а также обеспечение безопасности как для людей, так и для лесных обитателей.

При этом Управление Госохотнадзора призывает жителей Магаданской области быть крайне внимательными в местах обитания бурых медведей, а также соблюдать все меры предосторожности — а именно: не ходить в лес в одиночку, особенно в темное время суток, не шуметь в лесу, не оставлять после себя мусор и еду, также не подкармливать диких животных.

В случае встречи с бурым медведем недалеко от населенного пункта ведомство просит незамедлительно сообщить об этом в УМВД России по Магаданской области по телефону 102 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112.

