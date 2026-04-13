В России захотели открыть стационар для экстренной помощи дельфинам

ТАСС: К началу июня в Анапе откроют стационар для экстренной помощи дельфинам

В Анапе захотели открыть стационар для экстренной помощи дельфинам. Об этом сообщает ТАСС.

Директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей рассказала, что госпиталь, созданный на пожертвования, откроется в российском регионе к началу июня. По ее словам, его специалисты будут принимать по несколько животных. «Такой госпиталь был необходим: выхаживать дельфина прямо на месте его выброса в полевых условиях — это всегда тяжело и для дельфина, и для человека», — объяснила она.

Госпиталь для дельфинов будет представлять собой крытый бассейн. В помещении установят бесхлорное оборудование по водоподготовке, гидравлическую платформу для перемещения больших дельфинов, кормокухню, а также отдельные комнаты для персонала, медицинских приборов и медикаментов. Белей уточнила, что стационар откроется на части Центра реабилитации средиземноморских черепах Никольского в поселке Супсех в Анапе.

В августе 2024 года сообщалось, что в Крыму провели перепись дельфинов.