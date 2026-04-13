14 апреля в России отмечают День медицинской службы уголовно-исполнительной системы. В США в этот день празднуют Национальный день бывших супругов. День рождения отмечают актер Эдриан Броуди и актриса Кристина Асмус. Подробнее о торжествах, приметах и именинниках 14 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ
Праздник учредили в память о докторе Федоре Гаазе, который, будучи главным врачом московских тюрем, в 1829 году обратился к князю Голицыну — Гааз попросил уполномочить его следить за здоровьем всех московских арестантов. Позже врачебные обследования заключенных стали регулярными, что впоследствии привело к созданию специализированной медицинской службы.
Официально праздник начали отмечать в России в 2011 году. В этот день принято поздравлять всех медицинских работников уголовно-исполнительной системы.
Какие еще праздники отмечают в России 14 апреля
- Дeнь нeзaвиcимocти cтудeнчecтвa Cpeднeгo Уpaлa;
- Старославянский праздник огня (День Семаргла).
Праздники в мире
Бенгальский Новый год
Наступление нового календарного года в Бангладеш и западной Бенгалии отмечают 14 апреля. Перед праздником в домах принято делать уборку и накрывать на стол. В торжественный день принято ходить друг к другу в гости и на ярмарки, где продают традиционные сладости и работы местных мастеров. Также на ярмарках обычно выступают артисты.
Крупные бенгальские общины отмечают свой Новый год и в других странах, например, в Австралии праздник широко отмечают жители Сиднея, Мельбурна и Камберры. При этом главным азиатским фестивалем в Европе считается новогодняя бенгальская ярмарка в Лондоне.
Какие еще праздники отмечают в мире 14 апреля
- День молодежи в Анголе;
- Всемирный день квантовой физики;
- Национальный день бывших супругов в США.
Какой церковный праздник 14 апреля
День памяти преподобной Марии Египетской
В возрасте 12 лет Мария ушла из дома и течение последующих 17 лет была блудницей. Однажды она попыталась войти в храм, но сделать ей это не удалось. По преданию, невидимая сила препятствовала девушке.
Тогда она начала молиться перед иконой Божией Матери в притворе храма, после чего смогла зайти в место богослужения и поклониться Кресту. Затем Мария услышала голос Богородицы и ушла в пустыню. Там, в уединении и молитве она провела оставшиеся 47 лет своей жизни. За свой духовный подвиг Мария Египетская была причислена к лику святых. Верующие почитают ее как пример покаяния, благодаря которому даже великий грешник может стать святым.
Какие еще церковные праздники отмечают 14 апреля
- День памяти мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца;
- День памяти преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца;
- День памяти преподобного Геронтия, канонарха Печерского.
Приметы на 14 апреля
- Если в этот день на улице слышны короткие раскаты грома — в ближайшее время придет солнечная погода;
- Молния на закате предвещает дождь;
- Большое половодье в этот день — к удачной рыбалке и хорошему сенокосу.
Кто родился 14 апреля
Эдриан Броуди (53 года)
Американский актер и продюсер Эдриан Броуди родился 14 апреля 1973 года. Известность ему принесла главная роль в фильме Романа Полански «Пианист». Позже актер снимался в картинах: «Отель Гранд Будапешт», «Кинг-Конг», «Учитель на замену», также он сыграл в сериале «Острые козырьки». Эдриан Броуди — обладатель премий «Оскар» и «Сезар».
Кристина Асмус (38 лет)
Российская актриса Кристина Асмус родилась 14 апреля 1988 года. Популярность ей принесла роль Вари в сериале «Интерны». Также снималась в фильмах: «Елки», «А зори здесь тихие», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», «Текст».
Кто еще родился 14 апреля
- Эбигейл Бреслин (30 лет) — американская актриса;
- Сара Мишель Геллар (49 лет) — американская актриса и продюсер;
- Петр Мамонов (1951-2021) — советский и российский рок-музыкант, певец, актер;
- Михаил Врубель (1856-1910) — русский художник.