18:05, 14 апреля 2026

Блогерша приложила палец к носу и породила новый комплекс у зрителей

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Блогерша с никнеймом @mashqesx одним жестом породила новый комплекс у зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала лицом к камере. Затем она повернулась боком, продемонстрировав профиль. При этом юзерша приложила к носу палец, держа его перпендикулярно полу. «Твой палец [в данном положении] должен коснуться твоих губ», — указала она в подписи, показав, что сама не соответствует указанному стандарту.

Ролик набрал 5,6 миллиона просмотров. Пользователи высказались о нем в комментариях. «Что это за новый комплекс?», «Почему мы создаем новые комплексы неполноценности?», «У меня слишком большой нос, я даже не буду пытаться», «У меня подбородок не достает», «У меня плоские губы», «Люди с пухлыми губами в комментариях довели меня до слез», «В больном мозгу, помешанном на социальных сетях, это означает, что у тебя идеальная красота», — заявили зрители.

Впоследствии @mashqesx ответила, что не считает подобную проверку параметров привлекательности серьезной. «Ребята, просто уточняю, это скорее сатира на подобные видео, и, я думаю, ясно, что я смеюсь и не воспринимаю это всерьез», — заявила она.

Ранее в апреле необычный способ исправить О- и Х-образную кривизну ног без операции вызвал ажиотаж в сети.

