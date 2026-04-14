10:24, 14 апреля 2026

Huawei «представила» новый iPhone

MacRumors: Huawei анонсировала квадратный Pura X — таким будет складной iPhone
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Huawei

Китайская корпорация Huawei анонсировала выход складного смартфона Pura X Max. На это обратило внимание издание MacRumors.

Компания представила тизер устройства, которое выйдет на рынок позже. Модель получила форм-фактор книги, форма девайса напоминает квадрат. Смартфон Pura X Max можно использовать как в сложенном, так и разложенном виде. Журналисты медиа, изучившие слухи о первом складном iPhone, полагают, что таким же будет и аппарат Apple с гибким дисплеем.

Так, согласно инсайдерам, складной iPhone выйдет с основным экраном на 5,5 дюйма — это будет один из самых компактных телефонов в линейке Apple. Однако, если разложить гаджет, его экран увеличится до размеров 7,8 дюйма. По габаритам он будет сравним с планшетом iPad mini.

Точные характеристики Pura X Max не раскрываются. Полноценный релиз устройства состоится 20 апреля. При этом складной iPhone, который появится в сентябре, должен получить незаметную экранную складку и цену около 2000 долларов (152 тысячи рублей).

В начале апреля Samsung показала новый iPhone в собственной рекламе. Журналисты издания Notebookcheck предположили, что корейская компания таким образом представила, как будет выглядеть iPhone 18 Pro Max.

    Последние новости

    Выжившему после 67-дневного дрейфа в Охотском море россиянину вынесли приговор

    Раскрыт выплаченный гонорар готовившему подрыв российского силовика

    Самая сексуальная женщина в мире в платье-сетке пришла на фестиваль

    В Турции перепроверят анализы звезды сериала «Постучись в мою дверь»

    Неизвестный открыл огонь в турецкой школе

    Стало известно о массированной серии ударов по Харькову

    Раскрыта неожиданная причина повышения артериального давления

    Известный журналист устроил скандал на интервью Собчак и раскричался матом

    Раскрыты сроки нового раунда переговоров США и Ирана

    10 монет продали за 100 миллионов рублей

    Все новости
