Samsung показала iPhone 18 Pro Max

Samsung показала еще не вышедший iPhone 18 Pro Max в рекламе своего смартфона

Корпорация Samsung показала новый iPhone в собственной рекламе. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Журналисты медиа увидели в соцсетях рекламу, где смартфон Galaxy S26 Ultra сравнили с неизвестным iPhone. Корейская компания показала, как работает функция приватности: при повороте устройства его экран оказывается затемнен, а дисплей девайса Apple видно со всех сторон. Журналисты пришли к выводу, что под видом конкурирующего телефона Samsung показала будущий iPhone 18 Pro Max.

Они заметили, что показанный аппарат имеет экранный вырез Dynamic Island, который меньше, чем у нынешних iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Также журналисты напомнили, что Samsung является поставщиком дисплеев для iPhone — компании отлично известно, какие экраны имеют телефоны Apple и какие должны получить.

В материале говорится, что в разных регионах реклама вышла с вырезом Dynamic Island разного размера на дисплее iPhone. Журналисты предположили, что либо Samsung ошиблась, либо точно не уверена, каким будет iPhone 18-й серии, и поэтому показала несколько вариантов.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung этим летом представит сразу три складных смартфона. В июле фирма выпустит Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold Wide.