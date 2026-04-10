07:31, 10 апреля 2026

Samsung показала iPhone 18 Pro Max

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: TT Technology / YouTube 

Корпорация Samsung показала новый iPhone в собственной рекламе. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Журналисты медиа увидели в соцсетях рекламу, где смартфон Galaxy S26 Ultra сравнили с неизвестным iPhone. Корейская компания показала, как работает функция приватности: при повороте устройства его экран оказывается затемнен, а дисплей девайса Apple видно со всех сторон. Журналисты пришли к выводу, что под видом конкурирующего телефона Samsung показала будущий iPhone 18 Pro Max.

Они заметили, что показанный аппарат имеет экранный вырез Dynamic Island, который меньше, чем у нынешних iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Также журналисты напомнили, что Samsung является поставщиком дисплеев для iPhone — компании отлично известно, какие экраны имеют телефоны Apple и какие должны получить.

В материале говорится, что в разных регионах реклама вышла с вырезом Dynamic Island разного размера на дисплее iPhone. Журналисты предположили, что либо Samsung ошиблась, либо точно не уверена, каким будет iPhone 18-й серии, и поэтому показала несколько вариантов.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung этим летом представит сразу три складных смартфона. В июле фирма выпустит Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold Wide.

    Последние новости

    Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

    Оценена возможность Европы выжить без России

    Трамп разгневался из-за срыва соглашения по Ормузскому проливу

    Осужденный за взятки замначальника пожарной охраны МЧС попросился на СВО

    Назван возможный кандидат на пост главы российского приграничного региона

    Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

    Женщина призналась новому партнеру в фетише и пожалела об этом

    Раскрыта истинная причина назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Названа причина гибели туристов в Камчатском крае

    Импорт одного турецкого товара в Россию упал до минимума

    Все новости
