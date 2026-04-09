16:56, 9 апреля 2026

Рассекречены новые смартфоны Samsung

Samsung представит три складных смартфона, включая Galaxy Z Fold Wide, в июле
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпорация Samsung этим летом представит сразу три складных смартфона. Об этом сообщает издание Korea Economic.

Источники медиа выяснили, что корейская компания запланировала мероприятие Galaxy Unpacked в Лондоне. В июле компания представит в столице Великобритании три новых складных устройства. Классическими моделями окажутся флагманский смартфон-планшет Galaxy Z Fold 8 и доступная раскладушка Galaxy Z Flip 8.

Также фирма должна анонсировать выход Galaxy Z Fold Wide. Этот аппарат будет похож на Galaxy Z Fold 8, но получит более широкий дисплей с соотношением сторон 4:3. Также из рассекреченных данных следует, что модель будет поддерживать работу со стилусом — как Galaxy S26 Ultra.

В материале говорится, что топовые Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold Wide получат новый экран без видимых складок. Вероятно, с подобным дисплеем выйдет первый складной iPhone, который должен появиться в сентябре.

Ранее инсайдер Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple начала реализовывать трехлетний план модернизации iPhone. Последним его шагом окажется выпуск юбилейного iPhone 20 в 2027 году.

    Последние новости

    «Только два пути». Буданов назвал варианты будущего для Украины. В чем они заключаются?

    Назван срок окончания осадков в Москве

    Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

    Стало известно о грозящем Семену Слепакову розыске

    Потерявший все волосы за несколько недель комик рассказал о жизни без них

    Политолог назвал угрозы Трампа в сторону Европы беспочвенными

    Россиянина выбросили с 12-го этажа многоэтажки

    «Народный губернатор» ДНР раскрыл сценарий предотвращения конфликта Киева с Донбассом

    Самолет выкатился за пределы ВПП и взорвался в аэропорту США

    Названа главная причина пробуксовки экономики США

    Все новости
