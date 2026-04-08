Apple собралась переизобрести iPhone

Bloomberg: Apple переизобретет iPhone в три шага до 2027 года

Корпорация Apple запустила план из трех шагов по «переосмыслению» iPhone. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.

По информации Гурмана, американский IT-гигант еще в конце 2025 года запустил трехлетний план, согласно которому главный продукт фирмы будет фактически переизобретен. В рамках этого плана Apple уже представила iPhone 17 Pro с новым дизайном и совершенно новый iPhone Air с ультратонким корпусом.

Через год — в сентябре 2026 года — компания выпустит свой первый складной смартфон. «Для Apple этот аппарат — второй шаг в трехлетнем плане», — заметил Марк Гурман. Наконец, третий шаг — юбилейный iPhone 20, который выйдет в 20-ю годовщину с момента выпуска первого смартфона Apple.

В заключение Гурман заявил, что складной iPhone будет похож на конкурирующие продукты, но получит несколько ключевых преимуществ перед ними. Так, он выйдет с более прочным корпусом и дисплеем с минимальной складкой. По прогнозу специалиста, стоимость складного смартфона превысит 2000 долларов (около 157 тысяч рублей), и это отпугнет некоторых потребителей.

Ранее в Apple рассказали, что iPhone никуда не денется даже через 50 лет. По словам топ-менеджера компании Грега Джосвиака, iPhone будет играть очень важную роль для бренда.