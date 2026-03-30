19:03, 30 марта 2026

Apple представила iPhone через 50 лет

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

В Apple заявили, что будут выпускать iPhone в течение полувека и позже. Об этом сообщает издание Wired.

В рамках интервью с медиа вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвиака попросили представить iPhone через 50 лет. Авторы журнала обратили внимание, что в будущем актуальные устройства бренда могут заменить искусственный интеллект (ИИ) и другие изобретения. «iPhone никуда не денется. iPhone будет играть очень важную роль», — заявил Джосвиак.

По словам топ-менеджера американского IT-гиганта, трудно представить, что смартфон Apple может куда-то исчезнуть. «В этом и заключается проблема остальных конкурентов. У них нет iPhone, и поэтому они в спешке думают, что же с ним делать», — полагает Джосвиак.

Журналисты Wired также спросили генерального директора Apple Тима Кука о том, что он думает о будущем iPhone. Он ответил, что технологии будут меняться, но основное останется прежним. «Apple будет неизменной в течение следующих 50 лет, и следующих 100, и следующих 1000», — подчеркнул руководитель компании.

Apple была основана 1 апреля 1976 года. В этом году компании исполняется 50 лет.

Ранее стало известно, что власти Великобритании оштрафовали компанию Apple за нарушение антироссийских санкций. Утверждается, что компания предоставила денежные средства «подсанкционному лицу без лицензии».

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Внешность Анджелины Джоли на новых фото описали фразой «выглядит потрепанной»

    Россиянам назвали три способа не платить налог при продаже машины

    В России остановили операции с валютой и золотом

    На видео попало уничтожение Ан-132 украинского производства

    Белый дом рассказал о работе над потрясающей для США сделкой

    Названа возможная реакция США на прорыв Россией блокады Кубы

    Ректора украинского вуза уличили в оргиях со студентками

    Известная российская блогерша рассказала о приеме антидепрессантов

    Диетолог раскрыла последствия злоупотребления яблоками

    Все новости
