Apple оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

Власти Великобритании оштрафовали Apple за нарушение антироссийских санкций

Власти Великобритании оштрафовали компанию Apple за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Управления по осуществлению финансовых санкций уточнило, что компания предоставила денежные средства «подсанкционному лицу без лицензии». Другие подробности не приводятся.

С корпорации постановили взыскать 390 тысяч фунтов стерлингов (около 40,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Ранее стало известно, что Apple оштрафовали в России на 3,5 миллиона рублей. Компанию признали виновной в том, что она отказалась ограничивать доступ к запрещенной информации. Заседание прошло в закрытом режиме, как об этом ходатайствовала защита Apple.

До этого сообщалось, что Apple начала блокировать учетные записи некоторых россиян. Ограничительные меры коснулись тех, чьи фамилии, имена и отчества совпадали с данными людей из санкционного списка США.