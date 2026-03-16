Apple оштрафовали в России

14:03, 16 марта 2026Интернет и СМИ

Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 миллиона рублей
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Aly Song / Reuters

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский суд признал компанию виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, корпорация отказалась удалять информацию, доступ к которой должен быть ограничен на основании российского законодательства.

Сумма взыскания для Apple составила 3,5 миллиона рублей. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная этой статьей КоАП, для юридических лиц составляет четыре миллиона рублей.

Уточняется, что судебное заседание прошло в закрытом режиме ради неразглашения коммерческой информации. Об этом ходатайствовала защита Apple.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал мессенджер Telegram на 35 миллионов рублей. Платформу признали виновной в пяти эпизодах нарушения статьи КоАП.

