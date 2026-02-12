Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:24, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

Apple начала блокировать аккаунты некоторых россиян

Россияне заявили о блокировках Apple из-за совпадения ФИО с людьми под санкциями
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Некоторые россияне пожаловались на то, что компания Apple начала блокировать их аккаунты. Как сообщает Baza в Telegram, их профили подвергаются ограничениям из-за совпадения ФИО с именами людей, которые находятся под санкциями США.

Утверждается, что алгоритмы Apple автоматически проверяют данные пользователей и блокируют их в случае совпадения. По информации издания, пользователи сталкиваются с такой проблемой при покупках в App Store, а также оплате подписок на Apple Music и iCloud+.

«Apple не может обработать покупки вашего аккаунта, так как ваши данные потенциально совпадают с данными лица, включенного в санкционный список правительства», — гласит уведомление, которое получил столкнувшийся с ограничениями пользователь. Apple предложила ему подтвердить личность, загрузив копию удостоверения личности, выданного государственным органом.

Отмечается, что компания пока официально не комментировала ситуацию с блокировками.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме с Apple ID, направленной на несовершеннолетних. Утверждалось, что злоумышленники заманивают детей и подростков «бесплатными» играми и контентом и просят ввести данные в Apple ID, а затем получают полный контроль над устройством и требуют выкуп.

