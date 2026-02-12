Массовые блокировки Apple россиян объяснили

iPhones: Блокировку аккаунта Apple из-за санкций можно снять, показав паспорт

Компания Apple может заблокировать аккаунт из-за санкций, однако его можно восстановить. Об этом сообщает профильное издание iPhones.

Утром 12 февраля стало известно, что Apple начала массово блокировать аккаунты россиян, сославшись на американские санкции. Журналисты объяснили, что компания может заблокировать пользователя, если его личные данные частично совпадают с данными человека, находящегося под санкциями. Однако блокировки можно снять, подтвердив свою непричастность.

«Apple обрабатывает и блокировки, и разблокировки не в частном порядке. Это массовый процесс, во многом автоматизированный», — отметили авторы. Они рассказали, что американская компания сама запускает процесс верификации, и заблокированному пользователю нужно предъявить фото паспорта.

В материале говорится, что блокировка не позволяет покупать контент в App Store и продлевать подписки на цифровые сервисы: «Любой платеж, который проходит через аккаунт Apple, упирается в это ограничение». Также специалисты посоветовали пользователям не менять свое имя в настройках аккаунта в надежде, что блокировку снимут.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что пока информации о массовых блокировках аккаунтов Apple нет. «Надо все проверять и перепроверять. Я нахожусь под санкциями, у меня тоже есть аккаунт, но пока никаких блокировок я на себе не ощутил», — заметил парламентарий.