Россия
12:29, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на блокировку аккаунтов Apple некоторых россиян

Депутат Арефьев: Пока информации о массовых блокировках аккаунтов Apple нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Российские ведомства могут обратиться к компании Apple за разъяснениями в случае, если информация о блокировке аккаунтов людей, чьи данные совпадают с данными попавших под американские санкции граждан, подтвердится, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что сам находится под санкциями, но не испытывает проблем с доступом к аккаунту.

«Надо все проверять и перепроверять. Я нахожусь под санкциями, у меня тоже есть аккаунт, но пока никаких блокировок я на себе не ощутил, — сказал политик. — Так что подтвердить информацию СМИ пока нельзя. Конечно, и исключать этого нельзя — все же мы живем в жестком противостоянии с Западом, а Apple — глобальная IT-компания, представляющая западный мир».

Ющенко подчеркнул, что говорить о массовых блокировках пока преждевременно. Тем не менее, по его словам, если информация все же подтвердится, будет основание для официального обращения к Apple.

«Пока, на основании одних только публикаций в СМИ, оснований куда-то обращаться нет. Если блокировки приобретут массовый характер, Минцифры по своим линиям может запросить разъяснение», — допустил политик.

Ранее некоторые россияне пожаловались на то, что компания Apple начала блокировать их аккаунты. Предполагается, что их профили подвергаются ограничениям из-за совпадения ФИО с именами людей, которые находятся под санкциями США.

