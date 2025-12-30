Россиян предостерегли от новой «игровой» мошеннической схемы

Шейкин: Мошенники заманивают детей бесплатными играми, а в итоге требуют деньги

Кибермошенники придумали очередной способ обмана: они заманивают детей и подростков «бесплатными» играми и контентом, просят ввести данные в Apple ID, а в итоге получают полный контроль над устройством и блокируют его, а затем требуют выкуп. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина пишет ТАСС.

Мошенник всегда ведет себя дружелюбно, говорит простыми словами, обещает «обойти систему» и присылает инструкцию, как получить бесплатный доступ к желаемому контенту.

«Главное условие — «ввести данные от его облачного аккаунта, чтобы все заработало». Именно в этот момент человек, чаще ребенок или подросток, открывает мошенникам доступ к собственному устройству. Ведь тот же Apple ID - это не просто логин и пароль, это цифровой ключ от телефона», — поясняет Шейкин.

Затем злоумышленник, получив данные Apple ID, просто дистанционно блокирует гаджет жертвы, включая режим потерянного устройства. В то время у жертвы на экране появляется сообщение: «Телефон потерян. Для разблокировки свяжитесь с владельцем».

«Контакты — те же, что и в переписке, а дальше все предсказуемо: за разблокировку и возвращение доступа будут требовать деньги. Суммы обычно небольшие — 1 000-2 000 рублей, чтобы жертва не слишком задумывалась. Иногда злоумышленники даже имитируют службу поддержки», — добавил Шейкин.

В завершении сенатор добавил, что очень важно учить детей цифровой грамотности и объяснять им, что логины — это цифровая собственность человека и их нельзя вводить ни под каким предлогом на неизвестных ресурсах.

Ранее россиян предупредили об уловках мошенников в новогодние праздники.