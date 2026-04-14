09:48, 14 апреля 2026Мир

Иран заявил о готовности отказаться от ядерной программы на пять лет

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Иран на переговорах с США в Исламабаде предложил приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц обеих стран.

По данным издания, Тегеран выдвигал похожую инициативу и на февральских переговорах в Женеве. Однако после той встречи президент США Дональд Трамп принял решение о начале военной операции против Ирана. Американская сторона в Пакистане, в свою очередь, предложила Тегерану 20-летний мораторий на обогащение урана.

В газете отметили, что обсуждение конкретных сроков указывает на возможность достижения компромисса. В Белом доме заявили о планах провести новый раунд переговоров, хотя точных договоренностей по его организации пока нет.

Ранее стало известно, что США и Иран оказались в шаге от сделки, но сорвали ее из-за недоверия. Американская сторона настаивала на гарантиях, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Иранцы, в свою очередь, не доверяли намерениям Вашингтона. Один из участников переговоров заявил, что стороны достигли 80 процентов соглашения, прежде чем натолкнулись на непреодолимые разногласия.

Переговоры проходили в напряженной и недружелюбной атмосфере. По словам американских источников, иранцы не до конца понимали, что главная цель США — заключить сделку, гарантирующую, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

