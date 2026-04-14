Мужчина годами испытывал жгучую боль при мочеиспускании из-за типично женской болезни

Британец Джон Айзекс рассказал, что годами испытывал жгучую боль при мочеиспускании из-за болезни, которую не могли диагностировать. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

Мужчина рассказал, что в 2019 году у него появились частые позывы и боль при мочеиспускании. Он обратился к врачу, который провел стандартное обследование, но не нашел ничего подозрительного и отправил его домой. Без лечения симптомы ухудшались. Сначала Айзекс справлялся с ними сам, но через несколько лет боль стала невыносимой, он больше не мог контролировать позывы: иногда мочился под себя или вообще не мог сходить в туалет.

Тогда британец вновь обратился к врачу. Сначала у него подозревали рак мочевого пузыря, но затем обнаружили запущенный цистит, из-за которого уретра была почти полностью заблокирована. Уролог Энтони Ноа объяснил, что болезнь не заподозрили сразу, так как она считается типичной только для женщин. «Мужчины редко болеют циститом, так как их уретра намного длиннее женской и находится в половом члене, где защищена от бактерий, обитающих в анусе», — указал врач.

По словам Айзекса, когда диагноз был поставлен, ему назначили лечение. Однако для восстановления нормального мочеиспускания ему пришлось провести хирургическую операцию под общим наркозом.

