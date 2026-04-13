Врач оценила риск заражения половыми инфекциями в общественном туалете

Гинеколог Татьяна Илюхина оценила риск заражения половыми инфекциями, включая хламидиоз и ВИЧ, при использовании общественного туалета. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) передаются напрямую от человека к человеку — через слизистые, кожу и биологические жидкости. Во внешней среде их возбудители живут недолго, поэтому заразиться ВИЧ или хламидиозом в туалете маловероятно, подчеркнула она. Однако, обратила внимание гинеколог, на ободке унитаза и других поверхностях общественных уборных может быть много бактерий.

Чтобы избежать их попадания на руки и в организм, необходимо перед использованием вытереть сиденье унитаза или использовать одноразовый чехол, а также убедиться, что туалетная бумага сухая и чистая, отметила Илюхина. Врач также посоветовала держать личные вещи в руках или на коленях, нажимать кнопку смыва через бумагу, закрывать крышку перед смывом и тщательно мыть руки после использования уборной.

При этом Илюхина не исключила того, что в общественном туалете можно заразиться лобковыми вшами. Они также могут передаваться через общее белье, постель, полотенца, при посещении бань, саун, бассейна, при половом или тесном телесном контакте, перечислила Илюхина.

Ранее британский терапевт и хирург Каран Раджан назвал обязательное для всех правило в туалете. Раджан заявил, что каждый человек должен придерживаться правила «не дольше 10 минут на унитазе».

