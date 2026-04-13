13 апреля 2026

Врач оценила риск заражения половыми инфекциями в общественном туалете

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sevenke / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина оценила риск заражения половыми инфекциями, включая хламидиоз и ВИЧ, при использовании общественного туалета. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) передаются напрямую от человека к человеку — через слизистые, кожу и биологические жидкости. Во внешней среде их возбудители живут недолго, поэтому заразиться ВИЧ или хламидиозом в туалете маловероятно, подчеркнула она. Однако, обратила внимание гинеколог, на ободке унитаза и других поверхностях общественных уборных может быть много бактерий.

Материалы по теме:
Вирусный эффект. Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса?
Вирусный эффект.Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса?
17 сентября 2021
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит» Врач-эпидемиолог рассказала, как обезопасить себя во время пандемии
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»Врач-эпидемиолог рассказала, как обезопасить себя во время пандемии
22 мая 2020

Чтобы избежать их попадания на руки и в организм, необходимо перед использованием вытереть сиденье унитаза или использовать одноразовый чехол, а также убедиться, что туалетная бумага сухая и чистая, отметила Илюхина. Врач также посоветовала держать личные вещи в руках или на коленях, нажимать кнопку смыва через бумагу, закрывать крышку перед смывом и тщательно мыть руки после использования уборной.

При этом Илюхина не исключила того, что в общественном туалете можно заразиться лобковыми вшами. Они также могут передаваться через общее белье, постель, полотенца, при посещении бань, саун, бассейна, при половом или тесном телесном контакте, перечислила Илюхина.

Ранее британский терапевт и хирург Каран Раджан назвал обязательное для всех правило в туалете. Раджан заявил, что каждый человек должен придерживаться правила «не дольше 10 минут на унитазе».

    Последние новости

    «Брюссель не должен быть слишком доволен». Что означает победа оппозиции в Венгрии для ЕС, России и Украины?

    В российском регионе произошла задержка поездов из-за падения опоры на пути

    Мужчина затоптал крольчонка возлюбленной

    Ксения Собчак показала фото интимного момента с мужем

    Лавров посетит Китай

    Москвич проиграл сотни тысяч и попытался покончить с собой в букмекерской конторе

    Продажи машин ушедшего из России производителя стремительно выросли

    В Финляндии предрекли опасные времена из-за Зеленского

    Иран поставил ультиматум США после заявления о морской блокаде

    Лидер постсоветской страны поздравила победившего на выборах в Венгрии сторонника Украины

    Все новости
