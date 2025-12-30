Врач назвал обязательное для всех правило в туалете

Терапевт Раджан: Сидеть на унитазе нужно не дольше 10 минут

Британский терапевт и хирург Каран Раджан назвал обязательное для всех правило в туалете. Его он раскрыл в беседе с изданием Mirror.

Раджан заявил, что каждый человек должен придерживаться правила «не дольше 10 минут на унитазе». Терапевт объяснил, что, если человек проводит в уборной больше времени, давление на прямую кишку сильно увеличивается.

«На унитазе ваша прямая кишка свисает ниже, чем остальная часть таза. Сила тяжести берет верх, и кровь начинает скапливаться в венах заднего прохода. Добавьте немного напряжения и надавливания, и это приведет к еще большему давлению. Из-за этого вены выпячиваются и возникает геморрой», — предупредил врач.

Чтобы минимизировать эти риски, врач призвал не пользоваться в туалете телефоном или планшетом и не читать во время похода в уборную.

Он также рассказал, какие признаки могут говорить о геморрое. В их число Раджан включил кровь после дефекации, зуд в заднем проходе, ощущение непрекращающегося после посещения туалета позыва, слизь на нижнем белье или туалетной бумаге, а также боль в области ануса.

