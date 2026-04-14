Обладателям домашних животных назвали способ уберечь их от клещей

С учетом климатических изменений и тепловых «пятен» в городе (например, теплотрасс), домашним животным необходима обработка от клещей почти во все сезоны — от первых плюсовых температур до полных заморозков. Способы обезопасить питомцев от клещей в разговоре с «Вечерней Москвой» перечислила ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
По его словам, существует четыре основных способа защиты питомцев от клещей. Это ошейники, которые требуют постоянной носки, спреи, действующие до четырех недель, капли на холку (эффективны не более месяца) и таблетки (действуют от одного до трех месяцев).
Ошейники подходят в большей степени собакам и обеспечивают самую слабую защиту. Чуть более эффективны спреи. Они полезны, если питомца срочно нужно обработать: например, когда спонтанно собрались поехать с ним в лес или на дачу. Спреи действуют незамедлительно, но обрабатывают животное неравномерно.
Капли на холку от клещей занимают второе место по эффективности. Они хорошо защищают питомца, однако периодически шерсть нужно обрабатывать снова. Самыми эффективными являются таблетки от клещей. Однако этот способ защиты наиболее дорогой из всех существующих.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш заявила, что укус клеща буквально может свести человека с ума, поскольку клещевой энцефалит приводит к поражению мозга и центральной нервной системы.