Россиянам рассказали о сводящих с ума укусах клещей

Врач Труш: Клещевой энцефалит приводит к поражению мозга

Укус клеща буквально может свести человека с ума, поскольку клещевой энцефалит приводит к поражению мозга и центральной нервной системы. Предупреждение об этом от главного внештатного эпидемиолога Минздрава Подмосковья Зинаиды Труш публикует «360.ru» в Telegram-канале.

«Возбудитель атакует нейроны головного мозга. После перенесенного заболевания у человека может развиться слабоумие, деменция, различные неврологические и психические расстройства», — предупредила она.

В настоящее время на укусы клещей пожаловались как минимум в 64 субъектах России. Больше всего обращений зафиксировали на Урале. Второе место занимает Москва, а далее следуют Центральный и Приволжский федеральные округа. Меньше всего жалоб на клещей поступало на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе. За последние 10-15 лет клещей в России стало почти в три раза больше. При этом членистоногие стали осваивать регионы страны, в которых до этого не обитали.

Специалисты рекомендуют россиянам ставить прививки от клещевого энцефалита, при выходе на природу использовать репелленты и специальную одежду.