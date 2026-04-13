11:53, 13 апреля 2026Экономика

Россию атаковали клещи

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Клещи атаковали большинство регионов России — на укусы паразитов пожаловались как минимум в 64 субъектах страны. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего обращений зафиксировали на Урале. Второе место занимает Москва, а далее следуют Центральный и Приволжский федеральные округа. Меньше всего жалоб на клещей поступало на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.

Специалисты отмечают, что у некоторых из поступивших в лаборатории членистоногих обнаружили опасные заболевания, в том числе боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что взрывной рост численности клещей в России произошел на фоне очень снежной зимы и раннего потепления — паразиты проснулись на месяц раньше, чем обычно. Помимо этого, из-за роста температуры клещи стали дольше оставаться активными — с марта по ноябрь. Раньше пик сезона клещей приходился на 20-е числа мая и конец лета, а теперь риск получить укус стал почти постоянным.

По словам эксперта, за последние 10-15 лет клещей в России стало почти в три раза больше. При этом членистоногие стали осваивать регионы страны, в которых до этого не обитали.

Ранее россиян призвали не вытаскивать клеща самостоятельно при укусе. Лучше всего сразу обратиться в медпункт, подчеркнули эксперты.

    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Украинец пошел на теракт ради брата

    Назван урок для России на выборах в Венгрии

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

    Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

    Все новости
