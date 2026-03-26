17:57, 26 марта 2026

Названо запрещенное действие при укусе клеща

Эпидемиолог Пшеничная: Клеща нельзя вытаскивать при укусе самостоятельно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

При укусе клеща вытаскивать членистоногое самостоятельно с помощью подручных средств нельзя. Об этом россиян предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

Эксперт отметила, что в аптеках продается специальное приспособление с инструкцией для снятия клеща, однако при решении воспользоваться им необходимо четко следовать инструкции. Она подчеркнула, что избавляться от клеща другими методами опасно.

«Ни в коем случае не снимать клеща — кто-то пытается снимать как-то петелькой, ниткой, не понимая, как это сделать, кто-то пинцетом», — рассказала Пшеничная. Она добавила, что при снятии необходимо надеть перчатки и очки. Извлеченное членистоногое нужно положить в баночку с влажными тампонами и отнести в лабораторию.

Эксперт напомнила, что лучше всего сразу обратиться в медпункт вместо того, чтобы заниматься снятием клеща самостоятельно.

Ранее россиянам рассказали, как защищаться от клещей при выходе на улицу.

