Россиян пугают клещами-«мутантами». Они в три раза больше и способны преследовать жертву. Что о них еще известно?

Биолог Марьинский: Клещи рода Hyalomma встречаются на юге России

Россиян предупредили о распространении особого вида клещей-«мутантов». Специалисты уже опровергли существование паукообразных-«мутантов». Речь идет о клещах рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Они давно обитают на юге страны. Жителям столицы пугаться не стоит: необычные клещи в московском климате не выживут.

Гигантские клещи могут преследовать жертву

По словам энтомолога Романа Хряпина, клещи Hyalomma примерно в три раза больше обычных, поэтому их легче заметить на одежде. В отличие от своих сородичей, которые поджидают жертву на траве, Hyalomma способны ориентироваться на вибрации почвы и преследовать объект, особенно в степных и полупустынных регионах.

В Роспотребнадзоре опровергли само существование «мутантов». Клещи рода Hyalomma — вид, давно известный науке, заявили в ведомстве. Обитают опасные клещи в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.

Фото: Mshst / Shutterstock / Fotodom

Они не переносят клещевой энцефалит, однако могут передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев добавил, что последнее заболевание начинается как грипп, но быстро приводит к внутренним кровотечениям и характеризуется высокой летальностью.

Москвичей призвали не бояться опасных клещей

Возможность завоза в столицу клещей рода Hyalomma полностью исключать нельзя, считает Пинаев. Однако выжить они в московском регионе не смогут, добавляет ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев. По его словам, клещи рода Hyalomma обитают в лесостепных, степных, полупустынных и пустынных регионах. В Москве для них слишком влажно и некомфортно.

Клещи рода Hyalomma — это типичные представители иксодовых клещей, которые обитают на территории Ставропольского края Ирина Ковальчук заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю

Человек редко становится жертвой клещей Hyalomma, добавляет научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. «Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто, — объяснил Марьинский. — В Москве и области Hyalomma тоже не появятся, пока в регионе не образуется что-то похожее на полупустыню». Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук добавила, что основными жертвами клещей становится крупный и мелкий рогатый скот.

Россиянам назвали способы защититься от клещей

Привычные для Московского региона клещи уже начали пробуждаться: 23 марта в Подмосковье зафиксировали первый в нынешнем году случай укуса.

Россиянам, которых укусил клещ, не рекомендуется извлекать паразита самостоятельно — стоит без промедления обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща необходимо в течение нескольких дней следить за состоянием здоровья.

Фото: Encierro / Shutterstock / Fotodom

Для защиты от клещей, находясь на природе, рекомендуется максимально закрывать тело одеждой, в особенности ноги. Штаны стоит заправлять в носки, желательно, чтобы на концах рукавов куртки были манжеты или резинки. Одежду следует обработать репеллентами. После прогулки нужно тщательно осмотреть себя, а одежду постирать при 60 градусах. Принести клеща в дом может и собака. Поэтому после прогулки животных также рекомендуется тщательно осматривать.