Россиян предупредили о распространении особого вида клещей-«мутантов». Специалисты уже опровергли существование паукообразных-«мутантов». Речь идет о клещах рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Они давно обитают на юге страны. Жителям столицы пугаться не стоит: необычные клещи в московском климате не выживут.
Гигантские клещи могут преследовать жертву
По словам энтомолога Романа Хряпина, клещи Hyalomma примерно в три раза больше обычных, поэтому их легче заметить на одежде. В отличие от своих сородичей, которые поджидают жертву на траве, Hyalomma способны ориентироваться на вибрации почвы и преследовать объект, особенно в степных и полупустынных регионах.
В Роспотребнадзоре опровергли само существование «мутантов». Клещи рода Hyalomma — вид, давно известный науке, заявили в ведомстве. Обитают опасные клещи в Краснодарском крае, Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии.
Они не переносят клещевой энцефалит, однако могут передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев добавил, что последнее заболевание начинается как грипп, но быстро приводит к внутренним кровотечениям и характеризуется высокой летальностью.
Москвичей призвали не бояться опасных клещей
Возможность завоза в столицу клещей рода Hyalomma полностью исключать нельзя, считает Пинаев. Однако выжить они в московском регионе не смогут, добавляет ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев. По его словам, клещи рода Hyalomma обитают в лесостепных, степных, полупустынных и пустынных регионах. В Москве для них слишком влажно и некомфортно.
Клещи рода Hyalomma — это типичные представители иксодовых клещей, которые обитают на территории Ставропольского края
Человек редко становится жертвой клещей Hyalomma, добавляет научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. «Эти клещи предпочитают максимально сухие места обитания, они ищут жертв в сухих степях и пустынях, а человек там оказывается не так часто, — объяснил Марьинский. — В Москве и области Hyalomma тоже не появятся, пока в регионе не образуется что-то похожее на полупустыню». Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ирина Ковальчук добавила, что основными жертвами клещей становится крупный и мелкий рогатый скот.
Россиянам назвали способы защититься от клещей
Привычные для Московского региона клещи уже начали пробуждаться: 23 марта в Подмосковье зафиксировали первый в нынешнем году случай укуса.
Россиянам, которых укусил клещ, не рекомендуется извлекать паразита самостоятельно — стоит без промедления обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща необходимо в течение нескольких дней следить за состоянием здоровья.
Для защиты от клещей, находясь на природе, рекомендуется максимально закрывать тело одеждой, в особенности ноги. Штаны стоит заправлять в носки, желательно, чтобы на концах рукавов куртки были манжеты или резинки. Одежду следует обработать репеллентами. После прогулки нужно тщательно осмотреть себя, а одежду постирать при 60 градусах. Принести клеща в дом может и собака. Поэтому после прогулки животных также рекомендуется тщательно осматривать.