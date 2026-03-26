Названы не сумевшие выжить в Москве существа

17:42, 26 марта 2026

Биолог Алексеев: Клещи-мутанты с юга России не смогут выжить в столичном регионе
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Появившиеся на юге России клещи рода Hyalomma (хиаломма) не смогут выжить в условиях столичного региона. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление ведущего научного сотрудника отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Роспотребнадзора, кандидата биологических наук Михаила Алексеева.

Он объяснил, что клещи рода Hyalomma являются самыми крупными клещами российской фауны, они обитают на юге страны уже многие сотни лет. «Подобраться к Московской области они вряд ли смогут — они обитатели лесостепных, степных, полупустынных и за рубежом пустынных регионов. У нас слишком влажно для них и некомфортно», — объяснил специалист.

Ранее энтомолог Роман Хряпин рассказал, что на юге России распространяются клещи рода Hyalomma, которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Эти клещи не являются переносчиками клещевого энцефалита, однако могут передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

