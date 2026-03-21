Россиян предупредили о появлении клещей-гигантов

Энтомолог Хряпин: Клещи-гиганты отличаются крупным размером и прочным панцирем

В России распространяются клещи рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Об этом в беседе с aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По словам специалиста, такие клещи примерно в три раза больше обычных, поэтому их легче заметить на одежде. В отличие от своих сородичей, которые поджидают жертву на траве, Hyalomma способны ориентироваться на вибрации почвы и двигаться за человеком, особенно в степных и полупустынных регионах.

Энтомолог отметил, что эти клещи не являются переносчиками клещевого энцефалита, однако могут передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Хряпин подчеркнул, что данные заболевания поддаются лечению и в целом менее опасны, чем энцефалит, хотя возможны осложнения.

Наибольшую активность Hyalomma проявляют в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии, уточнил эксперт.