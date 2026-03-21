Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:24, 21 марта 2026

Россиян предупредили о появлении клещей-гигантов

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В России распространяются клещи рода Hyalomma (хиаломма), которые отличаются крупными размерами, прочным панцирем и способностью преследовать жертву. Об этом в беседе с aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По словам специалиста, такие клещи примерно в три раза больше обычных, поэтому их легче заметить на одежде. В отличие от своих сородичей, которые поджидают жертву на траве, Hyalomma способны ориентироваться на вибрации почвы и двигаться за человеком, особенно в степных и полупустынных регионах.

Энтомолог отметил, что эти клещи не являются переносчиками клещевого энцефалита, однако могут передавать боррелиоз и конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Хряпин подчеркнул, что данные заболевания поддаются лечению и в целом менее опасны, чем энцефалит, хотя возможны осложнения.

Наибольшую активность Hyalomma проявляют в Волгоградской и Астраханской областях, а также в Калмыкии, уточнил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok