16:06, 19 марта 2026Экономика

Москвичей призвали обработать питомцев от клещей

Врач Марьинский: В Москве уже стоит начинать обработку питомцев от клещей
Виктория Клабукова

Фото: otsphoto / Shutterstock / Fotodom

В Москве от зимней спячки начали пробуждаться клещи — с первой обработкой домашних питомцев затягивать не стоит. Такой совет в беседе с агентством РИА Новости дал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Специалист советует начинать первую обработку от клещей уже с середины марта. Клещи просыпаются, как только температура стабильно поднимается выше нуля, и появляются проталины. Пик активности клещей, как правило, приходится на май и июнь, однако на фоне тепловой аномалии о защите от кровососущих стоит позаботиться уже сейчас. Обрабатывать Марьинский советует всех животных в доме, в том числе кошек, если они живут вместе с собакой. Пес с улицы может принести на себе не только клещей, но и блох, напомнил врач.

Ранее были названы российские регионы, где ожидается наибольшее число клещей. Засилье кровососущих ожидается в Костромской области и близлежащих регионах, на Алтае, Камчатке и в Сибири. Грозят Центральной России и слепни — в этом году они также пробудились раньше времени и уже начали появляться в Тверской области, а вскоре достигнут и Подмосковья.

