15:45, 19 марта 2026

Подмосковье захватят оголодавшие слепни

Биолог Сафонов: Слепни проснулись и, оголодав, движутся на Подмосковье
Виктория Клабукова

Фото: Matthias Brix / Shutterstock / Fotodom

Тучи оголодавших за зиму слепней движутся на столичный регион. Об этом в разговоре с aif.ru предупредил биолог Дмитрий Сафонов.

Кровососущие в этом году просыпаются раньше положенного срока. Только пять лет назад пик активности этих насекомых приходился на конец апреля — начало мая, но теперь из-за аномально теплой погоды их можно увидеть уже в марте. Как только столбики термометров достигнут отметки плюс 20 градусов, слепни массово вылетят из укрытий.

Первых особей заметили в Тверской области, и вскоре они захватят Подмосковье. Движимые инстинктом размножения, самки стремятся поскорее отложить яйца, но для этого им необходим белок альбумин, в избытке содержащийся в крови людей и животных. Слепни по-настоящему жадны до крови: одна особь выпивает в 70 раз больше крови, чем комар. Вдобавок последние не так опасны: в отличие от комаров слепни на территории России зачастую разносят различные инфекции, от туляремии до сибирской язвы. Во избежание укусов биолог советует носить светлую одежду с длинным рукавом и использовать репелленты.

Ранее ряд российских регионов предупредили о скором нашествии саранчи. Налет вредителей ждет Хакасию, Дагестан, Чечню, Волгоградскую и Саратовскую области.

