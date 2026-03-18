Россияне столкнутся с нашествием саранчи

Нашествие саранчи ждет Хакасию, Чечню, Волгоградскую и Саратовскую области

Ряд российских регионов столкнется с нашествием саранчи. Об этом агентству РИА Новости рассказали в министерствах сельского хозяйства этих регионов и местных филиалах «Россельхозцентра».

Зимующий запас саранчи выявлен на обширных территориях заволжских и южных районов Волгоградской области. «Ожидаем, что да, будет больше их», — заявили в учреждении. Налет саранчи, по предварительным прогнозам специалистов, также грозит Дагестану. В случае если погода весной и летом будет сухой и жаркой, засилье вредителей ожидает в том числе Саратовскую область и Хакасию. Как много особей пережили зиму, станет известно после весеннего контрольного обследования. В Чечне в этом году возможно нашествие саранчи двух видов — азиатской перелетной и итальянского пруса, правда, их будет не больше, чем в предыдущие годы.

Иные прогнозы строят в башкирском Россельхознадзоре — там нашествия саранчи не ожидают. Также налета вредителей избегут Оренбургская, Челябинская и Астраханская области, Чувашия и Ингушетия. Предпосылок для повышения численности саранчи не видят также в Татарстане и Якутии, однако там отмечают, что ситуация будет во многом зависеть от погоды.

Ранее россиян предупредили об аномальном количестве клещей в этом году. Их популяции гарантированно увеличатся благодаря комфортным условиям зимовки в высоких сугробах.