Россиян призвали готовиться к аномальному нашествию паразитов

Биолог Сафонов: Аномальное количество клещей ожидается в России в 2026 году

В 2026 году в России ожидается аномально большое количество клещей. Готовиться к нашествию паразитов призвал биолог Дмитрий Сафонов, его слова передает aif.ru.

Специалист объяснил, что рекордное количество клещей в этом сезоне связано с обильными осадками зимой. В высоких сугробах и без сильных морозов паразитам было комфортно зимовать.

«Численность клещей будет просто огромная. Благодаря успешной зимовке вероятность встречи с ними стопроцентная. Толстый слой снега не дал почве промерзнуть и надежно защитил их убежища в лесной подстилке от холода», — уточнил Сафонов.

По словам биолога, встретить клещей в лесу можно уже в начале марта — паразиты начинают быть активными при пяти градусах тепла. В Москве и области такая погода держится около недели, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам назвали регионы с самым большим числом клещей. В перечень вошли Костромская область, некоторые районы Подмосковья, Алтай, Сибирь и Камчатка.