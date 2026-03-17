Названы регионы России с самым большим числом клещей

«Ренессанс»: Ожидаем много обращений по поводу укусов клещей в Костроме

В этом году особенно много клещей ожидается в Костромской области и близлежащих регионах. Своим прогнозом с «Газете.Ru» поделилась управляющий директор «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Высокая активность паразитов будет обусловлена снежной зимой. Так, в Костроме и других регионах Центральной России этой зимой выпало необычно много осадков. На юге страны уже регистрируется повышенное число обращений, однако распространения энцефалита местным жителям не грозит — такое заболевание местные клещи практически не переносят, большую опасность здесь представляют бактериальные инфекции.

Высокая активность клещей будет наблюдаться и в тех регионах, для которых это стало нормой. Среди них руководитель отделения скорой и неотложной помощи Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук Марина Бережная называет Алтай, Сибирь, Камчатку. Также эндемичными по клещевому энцефалиту считаются некоторые районы Подмосковья. В целом по стране ожидается порядка полумиллиона обращений, связанных с укусами клещей. Конкретнее можно будет говорить, когда станет ясна погода весной, отметила Галаничева.

Первые жалобы на укусы клещей уже стали поступать из столичного региона. Также об укусах паразитов сообщается в Сибири, в Северо-западном и Южном округах. В Тульской области уже выявили двух клещей, зараженных боррелиозом.